Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Bieber...quels sont les clips les plus vus sur YouTube en 2017 ?

La semaine dernière, la rédaction de VirginRadio.fr dressait la liste des meilleurs clips vidéos de 2017. Mais les clips qui nous ont le plus séduits ne sont pas nécessairement ceux qui ont enregistré le plus de vues cette année, loin de là. Si Taylor Swift a brisé de nombreux records avec Look What You Made Me Do, celui ci n'enregistre que 784 millions de vues et ne parvient pas à intégrer le top 10, pas plus que le clip extra viral de New Rules de Dua Lipa (798 millions de vues) ni le sublime Humble de Kendrick Lamar (399 millions de vues). Mais alors qui sont les rois de YouTube côté musique en 2017 ?

Despacito de Luis Fonsi feat Daddy Yankee (4,5 milliards de vues)

Shape of You d' Ed Sheeran (2,8 milliards de vues)

Mi Gente de J Balvin & Willy William (1,4 milliards de vues)

Felices los 4 de Maluma (1,2 milliards de vues)

Thats What I Like de Bruno Mars (1 milliard de vues)

Ahora Dice de Chris Jeday feat J Balvin, Ozuna & Arcangel (1 milliards de vues)

El Alamante de Nicky Jam (993 millions de vues)

Swalla de Jason Derulo feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign (935 millions de vues)

I'm The One de DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne (884 millions de vues)

Subeme la Radio d'Enrique Iglesias feat Descemener Bueno, Zion & Lennox (884 millions)

Sans surprise ce sont les artistes aux sommets des charts américains cette année qui s'en sortent le mieux. Seulement, on note que cette année le classement est dominé par les hommes. Nicki Minaj est la seule fille à se glisser dans le top 10, et par le truchement d'un featuring. Autre particularité cette année, la présence accrue des artistes latinos de Luis Fonsi à Nicky Jam en passant par Enrique Iglesias et J Balvin, six chansons du top 10 sont en langue espagnole. Despacito est par ailleurs devenue la vidéo la plus vue sur YouTube de tous les temps !