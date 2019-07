Ed Sheeran, Billie Eilish ft. Justin Bieber... les 5 hits à écouter en boucle cette semaine

C'était LA sortie de la semaine : après des mois de teasing, Ed Sheeran a dévoilé son nouveau projet, fait de collaborations. Sixième de la collection, l'opus présente des featurings tous plus audacieux les uns que les autres. Pour accompagner sa sortie, Ed Sheeran a choisi de dévoiler Antisocial ft. Travis Scott. petit bonus, si vous n'avez pas vu le clip, il est là !

Ed Sheeran ft. Travis Scott - Antisocial

Billie Eilish x Justin Bieber - bad guy (remix)

On poursuit avec un remix de bad guy qui aura clairement fait parler les fans de Billie Eilish : la nouvelle sensation pop s'est associée à l'un des titans de l'industrie musicale, Justin Bieber. Les fans l'ont vu venir et indénaiblement, le featuring est sorti. On poursuit avec Thing For You qui, on le rappelle, a été notre #VirginFriday la semaine dernière. Quand David Guetta et Martin Solveig unisse leurs forces, c'est pour le meilleur !

Martin Solveig ft. David Guetta - Thing For You

Beyoncé - Spirit

Autre titre à ne pas laisser passer cette semaine, Spirit. Vous le savez, Beyoncé produira la soundtrack du Roi Lion. Et pour fêter ça, elle nous a offert une chanson inédite. Enfin, on termine avec le dernier Madeon : Dream Dream Dream.

Madeon - Dream Dream Dream

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de hits !