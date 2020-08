Ed Sheeran bientôt papa, la lettre de Mika adressée au Liban... les news musique de la semaine

Comme chaque semaine, retour sur les news qu'il ne fallait absolument pas manquer.

On commence avec Ed Sheeran ! Le chanteur britannique et son épouse Cherry attendraient leur premier enfant... une jolie nouvelle pour l'interprète de Shape of You qui avait choisi de faire une pause pour mieux se consacrer à sa famille.

Mika adresse une lettre au Liban

On poursuit avec Mika : face au drame qui a ébranlé Beyrouth la semaine dernière, le chanteur a adressé une lettre poignante à son pays d'origine. Parce que les artistes (et le monde entier) se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés, sachez qu'un concert caritatif sera bientôt diffusé sur France 2 : la présence de -M- est d'ores et déjà confirmée.

Miley Cyrus prépare son retour

On poursuit avec Miley Cyrus : celle qui a régné sur les charts avec Nothing Breaks like a Heart ft. Mark Ronson s'apprête à entamer une nouvelle ère de sa carrière avec Midnight Sky.

Enfin, Angèle a fait cette semaine son coming-out sur les réseaux sociaux.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !