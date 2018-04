Ed Sheeran bientôt dans une comédie romantique à la Love Actually ?

Ed Sheeran a tous les talents et il ne cesse de le prouver. Actuellement en tournée pour défendre son dernier opus -dont le dernier single a été dévoilé (notez qu'il passera par la France en juillet)-, le britannique pourrait bien rejoindre un projet cinématographique (et musical en prime). Après son apparation dans Game of Thrones mais aussi celle dans Bridget Jones, il pourrait ainsi poursuivre sa carrière d'acteur. Ce projet, on le doit à Dany Boyle (une pointure qui a déjà réalisé des films comme Slumdog Millionnaire ou Trainspotting). Ce dernier aurait fait appel à Richard Curtis (réalisateur du film culte Love Actually). L'idée ? Un film intitulé All You Need Is Love (oui, comme la chanson des Beatles) dans lequel personne ne souviendrait du groupe, excepté un homme.

Actuellement, Ed Sheeran serait en discussion pour être consultant musical sur le film mais, pas seulement ! En fait, il se pourrait même qu'il décroche un rôle. Non, il ne sera pas le personnage principal. Par contre, s'il intègre le projet, il donnera la réplique à Lily Collins qui elle, devrait rejoindre le casting. Pour l'heure, aucune information n'a circulée sur le film, on ne sait pas non plus quand commencera le tournage. Mais on ne va pas se mentir, on a bien envie de revoir Ed Sheeran à l'écran !