On ne pouvait pas espérer un clip plus estival. Ed Sheeran a beau être en pleine tournée, il n'en n'oublie pas de poursuivre la promotion de son dernier album -Divide. Pour rappel, le disque sorti il y a quelques mois a battu des records, porté par des morceaux comme Shape of You, Castle of the Hill ou encore Galway Girl. Cette fois, il revient avec Bibia Be Ye Ye, l'un des morceaux les plus entraînants et ensoleillés du disque. Mais attention, ce n'est pas un single !

"Puisque c'est l'été, j'ai voulu sortir une vidéo pour Bibia Be Ye Ye, faite par le génial @GyoGyimah et filmé au Ghana . J'y suis allé l'an dernier pour faire de la musique et j'ai été exposé à une merveilleuse culture : la musique, la nourriture et bien sûr, la scène. Fuse et moi avons voulu assembler toutes ces images pour en montrer la beauté. Ce n'est pas un single mais c'est l'été et ça méritait bien une chanson", a t-il déclaré sur Instagram. Si jamais vous cherchiez la bande originale de vos vacances, ne cherchez plus ! Vous l'avez trouvée.