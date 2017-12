Ed Sheeran et Beyoncé : Perfect est n°1 aux Etats-Unis 

Après huit semaines de règne, le Rockstar de Post Malone feat 21 Savage vient de s'incliner face au duo le plus puissant de l'année ! Perfect d'Ed Sheeran feat Beyoncé vient de décrocher la précieuse 1ère place du Billboard Hot 100. Cela ne faisait qu'une semaines que la version remixée était entrée au Billboard Hot 100 mais déjà douze semaines qu'elle était présente dans le classement de singles américains. Ed Sheeran avait d'abord dévoilé le single dans une version où il était le seul à chanter, il devrait d'ailleurs bientôt dévoiler une nouvelle version de son tube, avec un célèbre ténor italien cette fois ci.

Feels mad to say this, but I've had my second ever number one single in America, one at the start at the year, one at the end. What a year it's been. Thanks to Beyoncé for giving this new version a revamp, and thanks to everyone who's supporting it. You guys rule x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 11 Déc. 2017 à 12h40 PST

Ed Sheeran a partagé sa joie d'être pour la deuxième fois de l'année n°1 aux Etats-Unis. Début 2017 c'est avec Shape of You que l'anglais était resté pendant douze semaines au top du Billboard Hot 100. " Quelle année cela a été. Merci à Beyoncé d'avoir donné à cette nouvelle version une nouvelle touche, et merci à tous ceux qui l'ont soutenue. Vous êtes géniaux les mecs". Quant à Beyoncé, après avoir multiplié les collaborations en 2017, elle peut se targuer d'avoir enfin réussi à décrocher un hit cette année. Le reste du classement voit Rockstar prendre la place de n°2 pendant que Camila Cabello est rétrogradée à la place de n°3 avec Havana alors qu'on avait pensé qu'elle finirait par arracher la première place. Lil Pump avec Gucci Gang et Imagine Dragons avec Thunder restent respectivement n°4 et n°5 du Billboard Hot 100. Autre fait notable, Mariah Carey et son All I Want For Christmas Is You se classe 11ème, l'ascension de Dua Lipa semble en revanche avoir pris fin, la jeune femme est désormais 17ème du Billboard Hot 100 avec New Rules !