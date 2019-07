Ed Sheeran bat un nouveau record sur la plateforme Spotify

Rien ne semble pouvoir arrêter l'interprète de Shape of You ! Parmi les chanteurs les plus talentueux et ayant rencontré le plus de succès de toute sa génération, Ed Sheeran ne semble pourtant pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. La preuve, alors qu'il vient de sortir No. 6 Collaborations Project, un nouvel album composé de collaborations avec de nombreux artistes, ce dernier en a profité pour battre un nouveau record. Et pas des moindres. En effet, grâce au succès de son dernier opus, le chanteur d'origine britannique vient tout simplement de devenir l'interprète le plus écouté de toute l'histoire de Spotify.

Avec plus de 70 millions d'auditeurs chaque mois, le spécialiste des chansons d'amour s'impose ainsi comme le détenteur d'un nouveau record sur la plateforme suédoise. A seulement 28 ans, Ed Sheeran dépasse largement les 58 millions d'auditeurs mensuels obtenus par Drake il y a quelques mois. Un tour de force pour l'artiste qui réussit ce coup de maître grâce à l'aide de ses amis Justin Bieber, Cardi B, Travis Scott, Khalid, Eminem... présents sur son album collaboratif. Well done Ed !