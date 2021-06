Ed Sheeran : Bad Habits, son prochain single, sortira la 25 juin 2021

Patience, plus que quelques jours avant de découvrir le nouveau single d'Ed Sheeran. Le 25 juin prochain, l'artiste britannique dévoilera Bad Habits - qui entamera un tout nouveau chapitre dans sa carrière.

L'interprète de Shape of You a été clair : il faudra s'attendre à quelque chose de différent. Bad Habits marquera ainsi un nouveau chapitre mais surtout, ce sera le premier morceau d'Ed Sheeran en quatre ans. Les fans les plus impatients auront remarqué que sur les plateformes telles que Spotify, le britannique a d'ores et déjà commencé le teasing : costume rose vif et maquillage font ainsi partie intégrante de cette nouvelle ère - de quoi nous changer des traditionnelles chemises à carreaux.

Patience, plus que quelques semaines avant de pouvoir (enfin) découvrir le dernier Ed Sheeran.