Ed Sheeran : Bad Habits pour la première fois en live (VIDEO)

Enfin ! Après de longues années passées loin des projecteurs, Ed Sheeran opère un retour plus que réussi. En décembre dernier, l'interprète de Thinking Out Loud nous offrait Afterglow, un morceau qu'il affectionne particulièrement mais qui, pourtant, n'était pas annonciateur d'un nouvel opus. Le chanteur britannique a choisi de prendre son temps et d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec Bad Habits : le single tranche nettement avec ce qu'Ed Sheeran nous avait offert jusque ici mais, visiblement, le risque a payé : Bad Habits s'est imposé au sommet des ventes et ce, dès sa sortie.

Pour célébrer son retour, le britannique s'est même offert un live TikTok mais, pas que : Ed Sheeran repart en promo et son premier arrêt fut réservé au Late Show de James Corden. Si vous avez manqué sa performance, elle est à retrouver ci-dessus.

S'il faudra patienter encore un peu avant de découvrir le nouvel opus d'Ed Sheeran, Bad Habits est bien parti pour être l'un des tubes de l'été.