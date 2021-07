Ed Sheeran : Bad Habits, la vidéo live officielle est disponible

C'était LE retour que le monde de la pop attendait avec impatience : le 25 juin dernier, après des mois de silence, Ed Sheeran nous a offert Bad Habits - un nouveau single. Si ce morceau témoigne de la volonté d'Ed Sheeran de vouloir prendre une toute nouvelle direction (plus électro), il n'en demeure pas moins efficace. Bad Habits a battu des records dès sa sortie (on vous invite d'ailleurs à voir le clip). En attendant de pouvoir le retrouver sur scène, Ed Sheera nous offre la version live officielle de ce nouveau morceau et c'est à voir sans plus attendre.

"Bad Habits avec le groupe", a t-il ainsi annoncé sur Instagram. Bad Habits est -évidemment- annonciateur d'un nouvel album mais, pour l'heure, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience. Que les fans se rassurent, l'interprète de Shape of You a annoncé "beaucoup d'autres chansons à venir bientôt"...