Ed Sheeran : Bad Habits ft. Bring Me The Horizon en live pour les Brit Awards 2022 (VIDEO)

Vous le savez, cette semaine, la Grande-Bretagne récompensait ses meilleurs artistes. Alors que Adele est repartie avec trois récompenses (dont Artiste de l'Année), Ed Sheeran, lui, a été sacré meilleur parolier. Et justement, l'interprète de Shape of You a profité de son passage pour interpréter pas moins de deux titres de son dernier opus.

Ed Sheeran, parolier de l'année aux Brit Awards 2022

Bad Habits (ft. Bring Me The Horizon)

Sur Bad Habits (premier single issu de Equals), Ed Sheeran a ainsi uni ses forces à celles de Bring Me The Horizon pour une performance électrique. Et ce n'est pas tout ! L'artiste a également interprété The Joker and the Queen - morceau à retrouver sur son nouvel opus et qui, peut-être sera son prochain single...