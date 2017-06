Ed Sheeran : Baby One More Time, sa surprenante reprise du tube de Britney Spears

Ed Sheeran, récemment dans le carpool karaoké, a encore quelques tours dans son sac. Pour Spotify, le voilà qui reprend le classique des années 90 "Baby one More Time" de Britney Spears ! Et le résultat est pour le moins surprenant. Il transforme la bombe pop en version guitare-voix redoutable pour tous les amateurs du genre. De quoi nous faire redécouvrir le titre sous un nouveau jour... Et pour la petite histoire, Ed Sheeran avait seulement 7 ans quand le méga tube de Britney Spears est sorti !

Une belle surprise en ce 9 juin sur Spotify où on peut aussi redécouvrir le répertoire de sa très bonne copine Taylor Swift. Enregistrée à New York, la reprise fait partie du concept "Singles" de la plateforme en streaming annoncé en novembre dernier. Un artiste dévoile ainsi exclusivement un single et une reprise via Spotify. Ainsi, Ed Sheeran a réservé "Castle On The Hill" et la reprise de "Baby One More Time" pour le site.