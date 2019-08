Ed Sheeran avoue qu'il était nul en musique à l'école !

Voilà une information à laquelle on aurait eu du mal à penser de nous-mêmes ! Pourtant, il semblerait bien qu'elle soit vraie puisque des preuves sont d'ores et déjà visibles au sein de l'exposition Ed Sheeran Made in Soffolk dans la ville de Ipswich. Un projet entièrement consacré au chanteur originaire de cette petite ville et qui a révélé au public quelques secrets croustillants. En effet, on a notamment pu apercevoir les anciens bulletins de notes de la star anglaise qui s'avèrent être beaucoup moins glorieux qu'on aurait pu l'imaginer. Et ce n'est pas en français, en maths ou en Histoire-géographie que ce dernier n'était pas reluisant... C'était en musique !

Oui, vous avez bien entendu. De manière surprenante et, pour le moins, inattendue, le prodige de la musique actuel a carrément eu des F (soit l'équivalent de 0) dans plusieurs matières lors de son année d'études passée à l'Académie de Musique Contemporaine de Guilford, en 2010

. Des résultats qui lui ont même valu de rater son année. Une preuve de plus qu'il ne faut pas abandonner ses rêves et toujours persister dans ses passions... Même lorsque les encouragements ne sont pas toujours au rendez-vous. La preuve, Ed Sheeran, qui avait des zéros en musique, vient tout juste de terminer la tournée mondiale la plus lucrative de tous les temps. Ne perdons pas espoir...