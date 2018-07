Ed Sheeran au Stade de France , le best-of de ses deux concerts en vidéo

Vendredi 6 et samedi 7 juillet, Ed Sheeran a littéralement mis le feu au Stade de France. Seul face à 80 000 personnes, le Britanniques a défendu ses trois excellents albums (+, Divide et Multiply), poussant la foule dans ses retranchements. On savait que ces concerts seraient incroyables mais après l'avoir vu à l'oeuvre, on est définitivement sûrs et certains que personne ne peut mieux dompter une scène qu'Ed Sheeran. Scénographie parfaite, interaction avec le public et apparition surprise de Louane, le brintannique a fait un sans faute. Et pour les plus nostalgiques, voici un best-of vidéo - merci, Instagram.

Mises en vente il y a un an, les places s'étaient écoulées à une vitesse folle. Après des mois d'attente insupportables les fans sont maintenant (encore) obligés de faire preuve de patience... en priant pour un nouveau concert d'ici quelques années.