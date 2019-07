Ed Sheeran, Ariana Grande, Mark Ronson ft. Camila Cabello... les clips de la semaine !

Comme chaque semaine, VirginRadio.fr revient avec vous sur les clips marquants publiés ces derniers jours. On commence avec LA popstar qui attire l'attention en ce moment : Ed Sheeran. Son sixième opus de collaborations est sorti et évidemment, un clip est venu marquer le coup. D'abord, difficile de passer à côté de Blow ft. Bruno Mars (dont le clip est aussi réussi qu'il est surprenant). Mais, ce n'est pas tout ! Ed Sheeran a remis la coupe mulet au goût du jour dans le clip de Antisocial ft. Travis Scott.

Ed Sheeran - Blow ft. Bruno Mars

Ed Sheeran - Antisocial ft. Travis Scott

On poursuit avec Ariana Grande qui, à la surprise générale, a dévoilé le clip de In My Head - accompagné d'une interview personnelle et exclusive accordée à VOGUE US.

Ariana Grande - In My Head

De son côté, Mark Ronson ne lâche rien : Late Night Feelings, son dernier album, est dans les charts mais ce n'est pas une raison pour en stopper la promo. Résultat, le clip (haletant) de Find U Again a été dévoilé.

Find U Again - Mark Ronson ft. Camila Cabello

Enfin, on termine avec les 10 ans de Hey You, par Pony Pony Run Run. Avant de nous revenir avec un nouveau single, le groupe nous a offert un petit retour (dépoussiéré) vers le passé. Poussez les meubles et dansez !

Pony Pony Run Run - Hey You (Rework)

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de clips !