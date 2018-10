Ed Sheeran, Ariana Grande, Justin Bieber, Post Malone, Drake... les artistes les plus écoutés sur Spotify ! 

Voilà dix ans que Spotify a conquit le terrain de la musique streaming et pour fêter comme il se doit ce dixième anniversaire, la plateforme la plus populaire a révélé une liste de tous les records.

Avec 70 millions d'abonnés, 160 millions d'utilisateurs, 40 millions de titres disponibles et 3 milliards de playlists, Spotify s'impose dans le streaming musicale et s’octroie une longueur d'avance sur les autres. Avec tout ce contenu, pas étonnant que le site suédoise batte des records d'écoutes. Il y a dix ans, Coldplay se hissait au top du classement avec le titre et l'album Viva la Vida. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Plusieurs noms s'affirment dans les catégories chansons les plus streamées, chansons, artistes et albums les plus streamées de tous les temps... Mais lesquels ? Eh bien sans surprise -ou presque, Ed Sheeran, Justin Bieber, Post Malone et Drake reviennent dans chacune d'entre elles. Quatre grandes figures musicales qui au cours des ans ont su imposer leur style et conquérir les cœurs et les oreilles du public. Pour les intéressés, voici les listes complètes !

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Ed Sheeran - Shape Of You (1.9 milliard)

Drake - One Dance (1.5 milliard)

The Chainsmokers - Closer (1.3 milliard)

Post Malone - Rockstar (feat 21 Savage) (1.2 milliard)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud (1.18 milliard)

Major Lazer - Lean On (1.16 milliard)

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito Remix (1.14 milliard)

Justin Bieber - Love Yourself (1.11 milliard)

Justin Bieber - Sorry (1.10 milliard)

The Chainsmokers - Don't Let Me Down (1.08 milliard)