Ed Sheeran : Après Divide, son prochain album ne sera pas "pop"

Ed Sheeran cartonne en ce moment, d’ailleurs pas la peine de dire en ce moment, disons cartonne tout court, avec son dernier album Divide ! Tous les titres de cet album sont des hits, de Happier à Castle on The Hill en passant par Shape Of You et Galway Girl ! Plus de 11,4 millions d’exemplaires vendus dans le monde, c’est l’album masculin le mieux vendu cette année aux Etats-Unis ! Touche à tout, on pourrait même retrouver l’anglais dans une comédie romantique style Love Actually ! Déjà de retour en studio pour l’enregistrement d’un nouvel album, Ed Sheeran s’est confié !

Le chanteur anglais a dit que son prochain album ne sera pas pop. « C’est parce que les gens s'attendent à quelque chose d'encore plus grand. Si je contrôle et que je dis 'Voici un petit disque que j'aime puta**' alors mes fans seront en mode 'Oh yeah !' et le milieu de la pop sera en mode 'Eh bien, peut-être le prochain [disque]...' Personne ne dira 'C'est un flop'. Ce sera juste 'C'est l'album qu'il voulait faire'. Si ça se vend à 2 millions, 1 million, 500.000 exemplaires ce ne sera pas un échec car ce ne sera pas un disque qui tente à tout prix d'atteindre ces paliers." Voilà et puis si cet album ne marche pas, Ed Sheeran pourra toujours devenir le sosie officiel du prince Harry !