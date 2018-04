Ed Sheeran : Apple rachète les droits d’un documentaire sur le chanteur !

On vous en parle tous les jours, normal il cartonne, c’est bien sûr l’ami Ed Sheeran ! Nommé aux Billboard Music Awards 2018 dans la catégorie Top Artiste, Top Artiste Masculin et Top Touring Artiste ! Son album Divide cartonne avec que des hits et hier on vous en parlait, son prochain album ne sera pas pop selon ses récentes confessions. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’Ed Sheeran est de retour en studio et ce sont ses fans qui doivent être contents ! Mais Ed Sheeran est partout et Apple vient même de racheter les droits d’un documentaire sur le chanteur !

Songwriter, c’est le documentaire réalisé par le cousin d’Ed Sheeran sur la vie d’Ed Sheeran, avant qu’il ne soit connu. Le docu a été projeté en février au festival de Berlin, il était diffusé lundi au Tribeca Film Festival à New York. Et Apple vient de racheter les droits de ce documentaire pour plus d’un million de dollars. Le film sortira dans pas beaucoup de salles mais sera disponible sur les différentes plateformes de l’entreprise !