Ed Sheeran annonce une pause dans sa carrière

Et elle est bien méritée. Depuis la sortie de Divide en mars 2017, Ed Sheeran a été sur tous les fronts : l'artiste a fait le tour du monde pour défendre son album et pendant près de deux ans, il a enchaîné les concerts. Le petit bonus, c'est qu'entre deux shows, il a pris le temps de travailler son sixième opus de collaborations (sur lequel on retrouve notamment Bruno Mars, Eminem ou encore Camila Cabello) - d'ailleurs, le clip de Put It All On Me est sorti cette semaine. Mais l'heure est venue pour Ed Sheeran de prendre du repos et de se consacrer à sa famille.

"L'ère et la tournée The Divide ont changé ma vie de bien des façons, mais maintenant il est temps de sortir et d'explorer le monde", confie t-il. "Je n'ai pas arrêté depuis 2017 alors je vais juste prendre le temps de voyager, écrire et lire." Comme ce fut le cas il y a quelques années (juste après l'ère Multiply), Ed Sheeran annonce qu'il se tiendra loin des réseaux sociaux. Mais pas de panique, il reviendra : "Quand le moment sera le bon et que j’aurai un peu vécu pour pouvoir écrire des choses", annonce t-il.

On se souvient du succès fulgurant de Shape of You, lorsqu'Ed Sheeran avait fait son grand retour et quelque chose nous dit que son retour sera tout aussi glorieux.