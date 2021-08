Ed Sheeran annonce un album pour cet automne

Alors que Bad Habits connait un succès mondial, Ed Sheeran prépare la sortie d'un nouvel album : selon son manager Stuart Camp, ce dernier s'intitulerait Minus ("-") et pourrait bien sortir à l'automne.

On vous l'accorde, Bad Habits a de quoi surprendre : ce morceau, plus électro que les précédents, témoigne d'une envie de changement. Mais que les fans se rassurent, Ed Sheeran a su trouver un équilibre entre nouveauté et confort. Ainsi Bad Habits est « un indicateur de l'approche de nombreuses chansons » : « Ça va surprendre et conforter le public. Il y a des chansons normales d'Ed, mais aussi d'autres avec des sonorités plus aventureuses », a ainsi expliqué Camp au magazine Variety. L'idée ? « Frapper fort avec un autre single puis l'album à l'automne ». Pour l'heure, aucune date de publication n'a été annoncée... mais pas de panique, Minus devrait voir le jour au cours de cette année.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'une tournée devrait suivre : « Nous allons tourner, si nous le pouvons, pendant deux à trois ans, et il pourrait y avoir d'autres albums durant cette période », annonce ainsi le manager. : « Si on tourne pendant aussi longtemps, j'imagine qu'il y aura deux albums durant cette période. Parce que ce disque a mis si longtemps à se faire, nous avons beaucoup de chansons donc tout peut arriver très vite. S'il voulait, il pourrait sortir un album de ballades acoustiques demain ! ».

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir ce nouvel opus... mais une chose est sûre, Bad Habits annonce un nouveau chapitre prometteur.