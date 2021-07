Ed Sheeran annonce la sortie de deux albums

Ed Sheeran n'est pas le genre à faire les choses à moitié - bien au contraire : la semaine dernière, l'artiste made in UK faisait un retour remarqué dans les charts avec Bad Habits - un morceau nettement plus électro que les précédents. Et justement, ce nouveau single est annonciateur d'un nouvel album... or, Ed Sheeran annonce la sortie de non pas un mais de deux opus. Explications.

« Pour résumer, il y aura deux albums qui sortiront dans les 18 prochains mois », Ed Sheeran

We are getting 2 albums within 18 months!! So excited.Equals and Subtract???? https://t.co/jM61lJsVnh pic.twitter.com/N8BPZMiovK — Ed Sheeran News (Fanpage) ???????? (@EdSheeran_EU) June 29, 2021

A l'occasion d'un reportage consacré à l'équipe de football d'Ipswich, l'interprète de Sing a dévoilé deux logos "-" et "=" (perpétuant ainsi la logique établie par ses albums précédents).

« Comme j'essaie que ces albums soient parfaits, ça prend beaucoup de temps pour les finir (...) Elton John avait l'habitude de sortir trois albums par an et je pense que c'est ce vers quoi se dirige la musique. Et je pense qu'après avoir fini ce disque et celui d'après, qui est mon plan de cinq albums depuis 10-11 ans, je serais un peu plus libre », a t-il ainsi expliqué. Il poursuit : « Pour résumer, il y aura deux albums qui sortiront dans les 18 prochains mois ».

Ces opus, (Minus et Substract, donc) succèderont à Divide, Multiply et à "+". En attendant de pouvoir les découvrir, il ne nous reste plus qu'à écouter Bad Habits en boucle !