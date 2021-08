Ed Sheeran annonce Equals, son prochain album

ENFIN ! Après des semaines d'attente, Ed Sheeran vient tout juste d'annoncer l'arrivée de son prochain album, Equals. Le 29 octobre prochain, l'opus (porté par l'excellent Bad Habits) sera ainsi disponible - près de quatre années après la sortie de Divide.

"Mon 4e album studio '=' sort le 29 octobre, et est disponible en précommande dès aujourd'hui sur toutes les plateformes, cd, vinyle et cassette", annonce t-il sur Instagram. "J'ai commencé à écrire et à enregistrer cet album en juin 2017. Cela a été un long, long processus. J'ai traversé l'amour, la perte, une nouvelle vie, le chagrin et tout ce qui se trouve entre les deux pendant toute la période d'écriture, et j'ai l'impression que c'est vraiment un disque de passage à l'âge adulte. Je n'ai jamais été aussi fier d'un travail, ni aussi excité et nerveux à l'idée que vous l'entendiez tous. La prochaine chanson de l'album s'appelle Visiting Hours, que j'ai terminée pour mon ami Michael qui est malheureusement décédé cette année. Si vous précommandez l'album, vous recevrez cette chanson avec, mais elle est également disponible sur toutes les plateformes à partir de maintenant. Beaucoup de musique à venir, mais pour l'instant j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour cet album. '=' partout à partir du 29 octobre"

Ed Sheeran nous offre -en plus- un nouveau single : une jolie façon de présenter ce nouvel opus. Rendez-vous en octobre pour le découvrir !