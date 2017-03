Ed Sheeran : Anne- Marie, découvrez l'artiste qui fera sa première partie à Paris !

Ed Sheeran sera en concert le 6 avril prochain à l'AccorHotels Arena ( Paris), un concert sold out pour lequel Virgin Radio vous fait gagner les ultimes places toute la semaine. Le rouquin a commencé sa tournée le 16 mars dernier à Turin, une série de concerts qui se poursuivront jusqu'au 7 octobre prochain aux Etats-Unis. Pour la partie européenne de ce ÷ Tour, Ed Sheeran prend dans ses bagages deux artistes, Anne-Marie et Ryan McMullan. Ce dernier est irlandais et propose une folk gentillette mais celle qui nous intéresse vraiment c'est Anne-Marie, vous n'êtes peut-être pas encore familier de la jeune femme, pourtant c'est l'une des relèves de la pop anglaise, en février dernier elle faisait partie des nommés au prestigieux Brit Awards de la révélation de l'année. Elle a perdu face à Rag'n'Bone Man mais cela ne l'empêche pas d'être une des chouchoute de la scène anglaise. Vous avez déjà entendu la voix de Anne-Marie partout, et pour cause, elle est en featuring du Rockabye de Clean Bandit (feat Sean Paul également), un tube n°1 partout ou presque dans le monde !

La chanteuse a tout d'une battante, un esprit qui lui vient de sa carrière de karatéka, elle a pratiqué le shotokan a un haut niveau et a remporté plusieurs fois des titres de championne du monde. Un passé qu'elle évoque sur son premier titre solo sorti en 2015, Karate. Avant cela la jeune femme avait fait ses début aux côtés de Rudimental sur leur album We Are The Generation, elle enregistre quatre chansons pour remplacer une de leur vocaliste partie. C'est en 2016 qu'Anne-Marie commence à se faire véritablement repérer avec le très efficace Alarm (38 millions de vues sur You Tube). Un titre où son grain de voix unique est particulièrement mis en valeur. Avec son nouveau titre, Ciao Adios, la chanteuse continue à explorer une relation sentimentale douloureuse sur des airs de pop et de dance. De notre côté on est vraiment pas prêt de lui dire au revoir, bien au contraire, ce n'est que le début !