Ed Sheeran accusé de plagiat pour son tube Shape of You

Ed Sheeran n'est pas vraiment à plaindre ! Ses albums se vendent à millions, sa tournée mondiale a été l'un des plus gros succès de tous les temps et il figure parmi les personnalités les mieux payées de la musique. Néanmoins, il semblerait que le chanteur ait été entraîné récemment dans de sales histoires par un chanteur inconnu au bataillon. Répondant au nom de Sam Chokri, ce dernier affirme que le tube Shape Of You de Ed Sheeran serait fortement inspiré du refrain de son titre Oh Why. Une affaire qu'il a déjà porté en justice et qui a valu à la star britannique le gel des royalties liés à son tube.

Déjà touché par des affaires de plagiat sur Thinking Out Loud, Ed Sheeran compte bien ne pas se laisser faire et récupérer les bénéfices de ce morceau qui s’élèverait à ce jour à 20 millions de livres. Et même si il avait déjà affirmé auparavant qu'il avait "consciemment ou inconsciemment, l'habitude de s'approprier les compétences et le travail de composition d'autres auteurs-compositeurs

", il refuse d'admettre la moindre tentative de plagiat. A noter que Sam Chokri, qui se fait appeler Sam Switch, a travaillé dans les mêmes studios que le chanteur à succès, qu'il l'a rencontré à deux reprises et qu'il affirme lui avoir envoyé des maquettes sur lesquelles il aurait aimé travailler avec lui. Qui dit vrai, qui dit faux ? Réponse dans quelques mois.