Ed Sheeran : Songwriter, le trailer officiel du film documentaire dévoilé

Le trailer officiel du film documentaire Songwriter en l'honneur d'Ed Sheeran vient de tomber ! Et pour le coup, on est plutôt ravis ! L'interprète de Galway Girl, Don't ou encore Castle On The Hill s'apprête à dévoiler l'envers du décor et le plus intéressant (ou pas, selon) le processus de création qui entoure ses compositions.

Outre sa carrière, le film se penchera également sur sa vie personnelle. Son enfance, son entourage proche, les moments de doute, etc. Filmé par Murray Cummings (cousin du chanteur) et produit par Benny Blanco, Songwriter se veut une ôde au troisième album Divide, d'Ed Sheeran. On y découvrira des extraits de concerts ainsi que des séances studio. Le tournage, lui, s'est étalé entre la tournée Multiply et la sortie de Divide. A propos, Cummings commente :

" Il y avait une ligne, disons naturelle, que je ne voulais pas franchir. Je posais la caméra quand je n'avais pas assez de distance. Il a été super accueillant et m'a laissé une grand liberté de tournage, il n'y a jamais eu de problème; Je suis vraiment content qu'il se soit ouvert à un film comme celui-là."

Proposé en avant-première à Berlin et au Festival du film de Tribeca, les droits de diffusions ont été acquis, exclusivement, par Apple Music avec pas loin d'un million de dollars déboursé pour l'occasion. Les fans du prodige anglais peuvent d'ors et déjà découvrir le trailer du film et n'auront plus qu'à patienter jusqu'au 28 août pour en découvrir l'intégralité.