Ed Sheeran, listé dans le classement des plus riches chez Forbes

La nouvelle liste Forbes des célébrités les plus riches en 2018 vient de tomber et sans surprise, notre petit anglais favori, à la tête rousse, en fait partie. Le chanteur de 27 ans atteint ainsi la neuvième place, après Floyd Mayweather (285 millions) George Clooney (239 millions), Kylie Jenner (166 millions), Judy Sheindlin (147 millions) ou encore Dwayne "The Rock" Johnson (214 millions).

Eh oui, Ed Sheeran a touché le pactole, soit 110 millions de dollars, notamment avec Divide et Shape Of You qui ont été, respectivement, l'album et le titre le plus écouté en streaming en 2017. Plus de 3 milliard d'écoutes pour l'un et plus d'un milliard pour l'autre. Sheeran détrône même One Dance de Drake qui détenait depuis Octobre la place de numéro 1 après avoir éclipsé Lean On de Major Lazer. Mais pas que ! Son apparition dans Game Of Trhones et The Simpsons l'ont également propulsé en tête de liste.

Une consécration de plus, si je puis dire, pour celui qui a fait trembler le Stade de France le 6 et 7 Juillet dernier.