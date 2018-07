Ed Sheeran : 2002, en acoustique avec Anne-Marie

2002, c'est le dernier morceau de la jeune anglaise, Anne-Marie, co-écrit par Ed Sheeran. Un titre faisant le portrait de sa romance adolescente. Et le clip qui l'accompagne, lui, n'hésite pas à faire référence aux idoles de son époque. La chanteuse de vingt sept ans cite ainsi Britney Spears, Jay-Z ou encore Dr.Dre.

Un duo, à la cool, avec Ed Sheeran sur 2002 qui n'est presque pas étonnant puisqu'il a lui même posé sa plume sur ce titre. On sait aussi que la britannique connait Sheeran depuis quelques temps déjà. En effet, la belle a assuré la première partie du show à Bercy, l'an dernier. Pour autant, on adore l'acoustique que les deux artistes nous proposent. Véritable hymne à la nostalgie évoquant les premiers amours et tout ce qui s'en suit. Les deux voix se complètent parfaitement et on ne peut qu'adhérer.

Le premier album d'Anne-Marie, Speak Your Mind, est d'ors et déjà disponible et soyez certain qu'après avoir investi la scène du Royal Albert Hall pour les 92 ans de Sa Majestée, la jeune britannique fera encore parler d'elle !