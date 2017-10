Ed Sheeran annule plusieurs concerts après son accident de vélo 

On vous l'apprenait hier dans le Virgin Tonic, Ed Sheeran s’est fait renverser par une voiture alors qu'il circulait à vélo dans les rues de Londres. Le chanteur avait partagé un cliché sur Instagram avec un bras dans le plâtre, et où il expliquait qu'il était en attente d'avis médicaux. Tout en précisant mais qu'il serait probablement contraint d'annuler quelques dates de concerts à la suite de ce malencontreux accident. Difficile en effet pour l'artiste, qui se produit seul sur scène, de pouvoir jouer de la guitare avec un bras plâtré. Dans la soirée, le rouquin a fini par donner des nouvelles plus précises à ses fans, avec malheureusement des annulations à la clé !

"Une visite chez mes docteurs a confirmé des fractures au niveau de mon poignet droit et de mon coude gauche qui vont m'empêcher de pouvoir assurer les concerts lives dans un futur proche. Malheureusement, cela signifie que les show suivants ne pourront pas être assurés comme prévus : Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo et Hong Kong. J'attends de voir comment la guérison évolue avant que l'on décide pour les shows après ceux là. Restez connectés pour plus de détails. PS Ed n'a pas tapé ce message étant donné qu'il a les deux bras dans le plâtre/bandés." Voilà ce que la team d'Ed Sheeran a posté pour lui sur son compte Instagram. Souhaitons au chanteur un prompt rétablissement et espérons que ses fans n'auront pas trop à attendre son retour sur scène !