Ed Sheeran a ré-enregistré Everything Has Changed pour Red (Taylor's Version)

En novembre prochain, Taylor Swift publiera sa propre version de Red - album publié en 2012. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que le duo enregistré par Ed Sheeran et Taylor Swift aura bel et bien sa propre version 2021.

Pour The Official Big Top 40, Ed Sheeran s'est confié : "Je l'ai déjà enregistré", a-t-il admis, ajoutant "Taylor vous réserve quelques surprises". Il ajoute : "ce sera la première fois que vous entendrez les 30 chansons qui étaient destinées à aller sur l'album" .

De son côté, Taylor Swift promet une version de 10 minutes de l'un des morceaux : "Musicalement et lyriquement, Red ressemblait à une personne au coeur brisé. C'était un peu partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui, d'une manière ou d'une autre, se rejoignent à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage, et torturé par les souvenirs du passé", expliquait-elle. Chanson emblématique de l'album, All Too Well a été publiée en sa version raccourcie (et après de nombreuses années de demandes), les fans auront finalement droit à sa version originale.

Alors que Ed Sheeran cartonne avec son dernier single Bad Habits, il apparaîtra ainsi sur l'album Red. Patience, cette nouvelle version sera disponible le 19 novembre 2021.