Ed Sheeran a pensé à arrêter la musique après la naissance de sa fille

En 2020, Ed Sheeran s'est davantage manifesté dans la presse internationale pour sa générosité auprès de plusieurs associations que pour ses prouesses musicales. Après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale de quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre dernier.

Seulement voilà, il semblerait que la star ait pensé à transformer cette pause en retraite anticipée après la naissance de son premier enfant. Pourquoi ? Car l'homme ne se voyait pas assumer les deux casquettes : celle de père et de chanteur. "J'ai arrêté de jouer de la musique pendant un moment. Et la musique fait entièrement partie de moi en tant que personne. Puis j'ai eu ma fille et je me suis dit : 'Voilà, c'est ça. C'est moi. Je vais probablement juste être un père. Je ne vais plus jouer de la musique'" confiait-il récemment à la radio SiriusXM. Une pensée qui lui est toutefois rapidement sortie de la tête.

En effet, après avoir mis énormément de "temps et d'efforts" dans sa paternité, Ed Sheeran s'est finalement dit que reprendre sa passion pouvait être le meilleur exemple qu'il monterait à sa fille. "Je me suis lentement remis à la musique de cette façon et le processus créatif a recommencé à couler" ajoute l'interprète de Shape Of You qui vient de dévoiler le titre Bad Habits et qui devrait faire un retour remarqué avec un quatrième opus dans les mois à venir. De quoi soulager les fans de l'artiste qui auraient pu ne jamais revoir leur idole dans les bacs. Ouf !