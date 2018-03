Ed Sheeran a choisi son prochain single et vous pouvez sortir les mouchoirs

Il continue de nous faire pleurer, c’est Ed Sheeran. Un coup on croit qu’il va arrêter sa carrière, un autre c’est l’artiste qui a vendu le plus d’albums en 2017, puis on croit qu’il va s’arrêter à nouveau, bref on n’en sait rien ! Son album Divide cartonne dans le monde entier, et le chanteur a décidé de jouer la carte de la nostalgie, comme d’hab, en choisissant Happier, nouveau single extrait de l’album Divide ! Ce titre succède donc à Perfect, et c’est le hit que vous allez entendre partout !

Ed Sheeran sera en concert à Paris au Stade de France les 6 et 7 juillet, on a hâte d’y être ! Happier va cartonner, il est en pleine promo avec ce titre, un titre très triste où le chanteur s’adresse à celle qu’il aime encore. Snif.