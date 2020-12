Écoutez Waffle, le dernier single de Trinix ft. Memphis Blood (AUDIO)

En 2012, Josh Chergui et Loïs Serre, tous deux passionnés de musique depuis leur plus jeune âge, décident de fonder Trinix. Après des débuts remarqués lors de nombreux festivals en 2016, le duo électronique français dévoile son premier album, MAYDAY, deux ans plus tard. Grâce à leurs nombreux singles, ces derniers atteignent rapidement des millions d'écoutes à travers le monde. Aujourd'hui, alors qu'il cumule plus de 300 millions d'écoutes, Trinix incarne une sorte de renouveau dans la musique électronique. Avec des mélodies de plus en plus addictives et des sonorités toujours plus recherchées, le duo entame désormais un tout nouveau chapitre. Mais, en attendant d'écouter leur nouvel album, bientôt disponible, on vous laisse découvrir leur titre, Waffle !