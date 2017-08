Ecoutez Virgin Radio Provence 102.3 et gagnez vos places pour le Virgin Radio Live à Marseille avec Julian Perretta, Pep's...

On reprend les bonnes habitudes dès la rentrée ! Pour la prochaine édition du Virgin Radio Live, the place to be sera le J4 à Marseille. Notez bien la date dans vos agendas amis du Sud-Est de la France : le 8 septembre prochain, plusieurs artistes monteront sur scène pour vous faire vibrer le temps d'une soirée exceptionnelle organisée par votre radio préférée ! Qui aurez-vous la chance d'applaudir dans la salle du J4 ? Au programme : on retrouvera le beau gosse Julian Perretta qui n'en finit plus d'enchaîner les tubes comme le récent "Tied Up" en duo avec The Magician, Pep's qui interprètera sans doute son indémodable "Liberta", le trio éléctro Huko qui nous fera danser avec son hit "Blind" et enfin le jeune prodige Malo dont on écoute toujours le premier album Be / Être.

Pour gagner vos places pour assister au Virgin Radio Live avec Julian Perretta, Pep's, Huko et Maldo à Marseille c'est super simple. Ecoutez la playlist de Ian, entre 16h et 20h, du lundi au vendredi sur le 102.3 ( fréquence de Virgin Radio sur Marseille et sa région). L'animateur vous fera gagner toutes les places à l'antenne. Bonne chance à tous !