Écoutez Virgin Radio et partez au Maroc pour le concert pour la tolérance

Nouvelle semaine, nouveaux cadeaux ! Et on commence très fort ce matin avec un jeu concours exceptionnel dans le Virgin Tonic : vous avez des envies de voyage car vous n'avez pas assez profiter des vacances à votre goût ? Nous avons ce qu'il faut pour vous ! Partez à 2 au Maroc, assister à la 12ème édition du Concert pour la Tolérance en écoutant Virgin Radio. Vous serez logés dans un hôtel 5 étoiles en plus de vous rendre à la grande soirée Mille et Une Nuits le 14 octobre prochain ! Le Concert pour la Tolérance, sur la plage d’Agadir, est un événement en faveur de l'amitié et du dialogue entre les cultures. En partenariat avec la Royal Air Maroc et l’Office national Marocain du Tourisme. Au programme de cet événement unique : de la tolérance, des concerts, du respect, des messages de paix et plein d'amour !

Pour gagner vos séjours au Maroc et assister au concert pour la tolérance, c'est très simple. Ecoutez Virgin Tonic entre 7h et 10h, inscrivez-vous au 3916 ou envoyez un SMS au 71213 (2 x 0,65 centimes d'euros hors coût d'un SMS). Si vous êtes sélectionnés par Camille Combal, vous participerez au tirage au sort pour gagner ce séjour inoubliable au Maroc avec à la clé le concert pour la tolérance ! On vous souhaite bonne chance à tous !