Ecoutez Tiny Love, le dernier titre de Mika (AUDIO)

Depuis 2015 et son album No Place in Heaven, Mika était plus souvent présent sur les plateaux de télévision que dans les studios. Désormais membre du jury de The Voice France, la star internationale vient tout juste de dévoiler Tiny Love, le second titre de son futur album My Name Is Michael Holbrook. Après l'incontestable succès de son premier titre Ice Cream (le clip a déjà été vu près d'un million de fois), le chanteur est bel et bien de retour sur la scène musicale. Et en attendant la sortie de ce très attendu opus le 4 octobre prochain, l'interprète de Relax, Take It Easy nous donne de quoi patienter bien sagement...

Pour celles et ceux qui s'attendaient à un titre estival et dansant, nous avions tout faux ! Avec Tiny Love, Mika nous prend de court et délivre une ballade au piano. Un retour en force pour celui qui affirmait lui-même n'avoir pas pu écrire pendant près de deux ans. Et si ce son n'est pas sans rappeler ceux de ses premiers succès, il se délivre beaucoup plus qu'auparavant. Prêt à entamer une tournée européenne en fin d'année, Mika sera notamment de passage à l'AccorHotels Arena de Paris, le 22 décembre prochain

. A vos agendas !