Écoutez The Game is Over, le nouveau titre d'Evanescence (VIDEO)

Il y a quelques mois, Evanescence dévoilait le titre Wasted On You, premier extrait de The Bitter Truth, leur opus à venir. Un morceau qui annonçait le grand retour du groupe de heavy metal américain dont les membres étaient encore confinés chez eux durant la crise sanitaire. Ces derniers jours, c'est avec le titre The Game is Over que Amy Lee et ses acolytes ont fait une apparition remarquée en dévoilant un clip très artistique déjà vu par près d'un demi million d'internautes. Dirigé par P.R. Brown, qui s'est déjà occupé de groupes tels que Green Day, Slipknot ou My Chemical Romance, le projet se veut un plaidoyer contre l'apparence que la société nous force à renvoyer aux autres en permanence.

"Cette chanson parle du fait d'en avoir marre de la façade. Les déguisements que nous portons pour que les autres se sentent à l'aise, les sentiments intérieurs étant si différents de ce que nous montrons à l'extérieur qu'ils entrent dans les limites de ce qui est socialement acceptable, ou de ce qui ne vous rendra pas désagréable ou trop 'bizarre' pour être là" explique la chanteuse du groupe dans un communiqué de presse. Cette dernière ajoute que le morceau représente "une promesse à moi-même et à haute voix que je vais être plus de mon vrai moi intérieur à l'extérieur". Des propos positifs qui devraient plaire aux fans d'Evanescence et qui annoncent dores et déjà un bel album à venir.