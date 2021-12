Ecoutez Spiller ft. Sophie Ellis-Bextor avec Groovejet (Purple Disco Machine remix) sur Virgin Radio !

Cette semaine, Virgin Radio vous invite à écouter le tube planétaire Groovejet (If This Ain't Love), sorti en 2000, que l'on doit au DJ italien Spiller et à la chanteuse Sophie Ellis-Bextor. Mais cette fois-ci, c'est Purple Disco Machine qui l'adapte à sa sauce et nous propose un remix exceptionnel, disponible sur les ondes de Virgin Radio ! Une nouvelle version de ce morceau qui nous vient tout droit du célèbre label Defected Records. Et pour revivre le DJ Save My Night de Purple Disco Machine, cliquez ICI.