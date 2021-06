Ecoutez Never Give Up, le nouveau titre de S+C+A+R+R (VIDEO)

S+C+A+R+R ! Rien que sur Spotify, vous êtes plus de 150 000 à l'écouter chaque mois ! Un très beau score pour cet artiste dont on ne sait finalement pas grand-chose. Sur le site officiel de son label Cinq7, voilà l'histoire qui est racontée pour introduire celui dont le titre The Rest of my Days a été streamé plus de 2,6 millions de fois : "Dan Lévy, qui a produit ces chansons, nous raconte leur rencontre. 'Il y a quelques années, j’ai reçu des démos par courrier. J’ai adoré chacune de ces 19 chansons. Je ne savais pas qui les avait faites. Pas de nom, pas d’adresse, rien. Ça me rendait un peu dingue de ne pas pouvoir avancer dessus. 2 ans après, le gars me renvoie ses demos plus avancées mais cette fois il n’a pas oublié de mettre une adresse mail et un numéro ! Il attendait de mes nouvelles de son côté !! Il cherchait un studio isolé et était persuadé que j’habitais la maison des Moomin’ ! Et il m’a demandé de l’aider à produire ses titres. Il débarqua la 1ere fois début 2019, la nuit, j’ai vu une voiture s’engouffrer dans l’allée. Toute petite voiture, d’un rouge vif, brillant. Mais complètement défoncée. Et puis je l’ai vu. Sa silhouette se découpait dans ses phares, l’éclairant par derrière. Il m’a paru immense, costaud, dans son pantalon un peu trop court, et son pull près du corps. Et puis on s’est mis à bosser en studio… Ça faisait des années que j’attendais une telle rencontre artistique!'"

Découvrez sans plus attendre le nouveau titre de S+C+A+R+R intitulé Never Give Up ! Ce ne sera probablement pas la dernière fois !