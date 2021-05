Ecoutez Natural Blues, de Moby ft. Gregory Porter & Amythyst Kiah sur Virgin Radio !

Il est mondialement connu pour ses titres Porcelain, Why Does My Heart Feel so Bad ou encore Flower ! Avec près de trente ans de carrière à son actif, Moby a su conquérir un public au-delà de son univers électro. Et pour cause. Désormais, s'il a décidé de ne pas revenir avec du nouveau, c'est pour mieux nous séduire avec son album Reprise, qui reprend tous ses plus grands morceaux. Un opus de treize titres sur lequel l'artiste d'origine américaine a décidé de s'entourer du Budapest Art Orchestra.

Parmi les pépites dévoilées dans ce nouveau projet, Moby nous offre une reprise de Natural Blues aux côtés de Gregory Porter et Amythyst Kiah. Un son sorti sur l'album Play en 2000. Découvrez d'ores et déjà sur les ondes de Virgin Radio !