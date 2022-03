Ecoutez Mount Everest, de Labrinth, sur Virgin Radio !

Alors que la deuxième saison d'Euphoria vient de se terminer sur OCS, et qu'une troisième saison est d'ores et déjà commandée, c'est un tout autre sujet qui est au cœur de notre éditorial ces derniers jours. Vous avez deviné ? Il s'agit bien évidemment de la bande-originale de ce programme devenu, en deux saisons seulement, absolument mythique. En charge de la majeure partie des titres diffusés dans le programme qui met Zendaya à l'honneur, Labrinth pourra désormais s'écouter sur les ondes de Virgin Radio où l'on pourra retrouver son titre Mount Everest. Des sons qui font partie intégrante de l'intrigue de cette série et dont Thimothy Mc Kenzie, de son vrai nom, auteur-compositeur-interprète et producteur britannique, est l'un des principaux auteurs.