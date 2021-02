Écoutez Love is Back sur Virgin Radio, un titre signé Celeste !

Élevée aux sons des plus grands artistes comme Aretha Franklin ou Ella Fitzgerald, Celeste a connu une ascension fulgurante en 2020. Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler Not Your Muse, son tout premier album, la chanteuse britannique âgée de 26 ans nous impressionne par son grain de voix si particulier. Un talent indéniable que certains comparent déjà à celui d'Adele ou d'Amy Winehouse. Portée par des titres comme Stop The Flame ou Little Runaway, c'est avec Love is Back qu'elle fait son entrée en playlist sur Virgin Radio. Un titre emprunt d'une nostalgie envoûtante et dans lequel la voix soul de Celeste se marie à merveille avec les inspirations jazz si chères à son coeur. Bien loin d'être un simple effet de mode, celle qui avait été nommée Révélation de l'année lors des Brit Awards 2020 semble tout avoir pour durer. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Acclamée par les critiques internationales pour son EP Compilation 1.1, Celeste réitère cet exploit avec la sortie de Not Your Muse. Un opus de 12 titres (+ 10 inédits pour la version deluxe) qui pourrait bien se dessiner comme l'un des albums les plus réussis de ces dernières années. Emprunte d'un univers esthétique absolument ravissant, la chanteuse née aux États-Unis réussi un coup de maître en dévoilant un album mature et (quasiment) sans faute. De quoi nous permettre de reprendre certains de nos collègues journalistes affirmant que Celeste porte son nom à la perfection.