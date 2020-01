Ecoutez Lost In Yesterday, extrait du prochain album de Tame Impala (AUDIO)

Kevin Parker alias Tame Impala est attendu comme le Messie avec ce quatrième album intitulé The Slow Rush à retrouver le 14 février prochain dans les bacs. Si l'artiste a déjà dévoilé trois titres ces derniers mois (Posthumous Forgiveness, It Might Be Time et Borderline), c'est avec le morceau Lost In Yesterday qu'il nous dévoile un ultime teaser pour cet opus à venir. Un élan de générosité en ce début d'année qui nous ferait presque oublier la (très) longue attente du public pour ce nouveau projet de Tame Impala et ses acolytes. Pas de panique non plus puisque ces derniers sont attendus sur scène à Londres en mai prochain. Espérons que leur passage en Europe les incite à organiser un concert dans l'Hexagone. On croise les doigts... Et en attendant, on écoute Lost In Yesterday, un morceau à l'aura nostalgique et toujours dans la foulée des sons nostalgiques de l'artiste !