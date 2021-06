Ecoutez Little Bit of Love sur Virgin Radio, un titre signé Tom Grennan

Il y a trois ans, Tom Grennan nous dévoilait son tout premier opus intitulé Lighting Matches. Trois ans plus tard, le britannique est de retour avec Evening Road, un opus qui transpire le rock made in Britain et qui, en plus, devrait nous faire oublier la morosité ambiante. Avec cet album, l'artiste explore des thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur et surtout, il n'hésite pas à le montrer. La preuve avec le titre Little Bit of Love, dans lequel il s'attaque à la masculinité toxique. Une chanson entêtante et efficace à souhait que vous pourrez retrouver sur les ondes de Virgin Radio !

Alors que son titre Little Bit of Love parade actuellement en tête des charts britanniques avec Let's Go Home Together, un duo aux côtés de Ella Henderson qui figure également sur son dernier opus, Tom Grennan s'est rapidement imposé comme l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Outre-manche mais également en Europe, où il gravit peu à peu les échelons de la célébrité. Le chanteur devrait d'ailleurs entamer une tournée en Europe et aux Etats-Unis dès l'automne prochain. Promis, on vous tiens au courant !