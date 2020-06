Écoutez Learn To Fly, le nouveau morceau de Surfaces & Elton John (AUDIO)

Leur tube Sunday Best aura eu l'effet d'un raz-de-marée dans le monde très fermé de la musique ! Avec plus de 360 millions de téléchargements sur Spotify, le morceau de Surfaces aura réussi à faire une entrée digne des plus grands. Classé dans le Billboard Hot 100, ce succès ne semble pas leur avoir monté à la tête puisque ces derniers ont décidé de continuer à sortir de nouveaux projets pour surfer sur leur récente gloire. Dernière sortie en date pour Forrest Frank et Colin Padalecki ? Un morceau intitulé Learn To Fly en collaboration avec Elton John. Rien que ça. On y retrouve des paroles légères et rassurantes telles que "All the highs and the lows and the weight, it all goes" (Tous les hauts et les bas et le poids, tout s'en va) ou encore "All the broken people put your hands up high" (Tous les gens brisés mettent les mains en l'air).