Ecoutez le nouveau remix de Come Together des Beatles (AUDIO)

Le 27 septembre prochain, une réédition exceptionnelle de l'album Abbey Road des Beatles sortira à l'occasion des 50 ans de l'opus. Seulement voilà, pour annoncer ce projet, l'artiste Giles Martin vient de dévoiler un remix inédit du titre Come Together sur la plateforme Spotify. Fils du producteur historique du groupe George Martin, ce dernier s'est en effet attelé à remixer l'intégralité de l'album. Une manière de fêter l'anniversaire de cet opus mythique comme il se doit et de faire profiter les fans d'un air nouveau.

Bien que le morceau Let It Be soit sorti en 1970, Abbey Road est le dernier album enregistré par les Beatles. La nouvelle version de l'album a été annoncée le 8 août dernier, à l'occasion du 50ème anniversaire de la célèbre séance photo pour la pochette de l'album, mettant en scène les quatre membres du groupe traversant le passage piétons à l'extérieur des studios de Abbey Road.

Récemment, on apprenait également qu'un autre album après celui-ci était en pourparler du côté du groupe.