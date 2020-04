Écoutez le groupe Sorry et son premier album 925 sur Virgin Radio !

Sorry est un groupe originaire du nord de Londres qui vient tout juste de sortir l'album 925 avec Domino Records (le label d'Arctic Monkeys, excusez-nous du peu...) ! Pour l'occasion, les équipes de Virgin Radio ont décidé de sélectionner le titre Right Round The Clock pour le mettre en diffusion sur la web radio Virgin Radio Rock. Un premier pas pour nos auditeurs qui pourront également se rendre à leur concert parisien à La Boule Noire fin décembre, si tout se passe comme prévu. Pas de panique, nous vous fournirons les informations en temps et en heure ! En attendant, on vous laisser profiter des sons de ces révélations du rock.