Ecoutez le déjanté Oliver Tree et son titre Life Goes On sur Virgin Radio !

Originaire de Santa Cruz, Oliver Tree a émergé en octobre 2016 en tant qu'interprète sur le single Forget It du musicien Getter. Le même mois, il a publié sa première collaboration avec DJ Whethan, l'hymne à la compassion When I'm Down. La chanson est devenue virale, recueillant des millions de streams au cours de l'année suivante. Un contrat avec Atlantic a suivi, et à la mi-2017, le jeune artiste aujourd'hui âgé de 28 ans a sorti les singles solo Welcome to L.A., All I Got et Cheapskate. En 2020, l'américain fait ses débuts officiels avec l'album Ugly is Beautiful, qui se classe en tête des charts dans plusieurs pays anglophones.

Plutôt discret en France jusqu'ici, Oliver Tree compte bien séduire le public de l'hexagone grâce au titre Life Goes On, que vous pouvez désormais écouter sur Virgin Radio. Un morceau aussi osé que son auteur, véritable ovni musical qui cherche, par tous les moyens, à surprendre, à créer l'émotion, à faire rire, à faire pleurer, à faire réfléchir ou encore à mettre mal à l'aise. Bref, vous l'aurez compris, l'artiste aux multiples facettes semble nager totalement à contre-courant de ce que la pop à de plus classique à nous offrir. Et ce n'est pas pour nous déplaire !

