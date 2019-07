Ecoutez la playlist géniale de Quentin Tarantino issue de tous ses films !

A l'occasion de la sortie de son dernier film Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino a fait un magnifique cadeau à tous ses fans en dévoilant une playlist spéciale sur la plateforme de musique à la demande Spotify. En effet, ce dernier a décidé de réunir tous les titres qu'ils adorent dans une playslist totalement inédite et ouverte au public. Mais pas n'importe lesquels puisque ce sont des chansons exclusivement issues des bandes-originales de ses neuf films.

Parmi les 70 sons proposés, on retrouve ainsi Bang Bang (My Baby Shot Me Down) de Kill Bill volume 1, You Never Can Tell de Pulp Fiction ou encore Apple Blossom issu du film Les huit Salopards. Autant de musiques qui devraient nous rappeler des extraits des films du légendaire Tarantino et qui pourrait bien nous donner envie d'aller voir sa dernière création. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls puisque ce neuvième projet a littéralement battu tous les records de ses précédents.