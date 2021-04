Écoutez Keep Moving sur Virgin Radio, le nouveau titre de Jungle !

Après Jungle, en 2014, et For Ever, en 2018, le duo composé de Josh Lloyd-Watson et Tom McFarland devrait faire son grand retour le 13 août prochain avec un nouvel opus intitulé Loving In Stereo. En attendant, les artistes viennent de nous offrir le clip de Keep Moving, déjà visionné plus de 2,2 millions de fois, et à écouter dès à présent sur les ondes de Virgin Radio. Une vidéo réalisée par Charlie Di Placido et Josh, l’un des membres du duo dans laquelle la danse, chorégraphiée par Nathaniel Williams et Cece Nama, tient une place prépondérante. Un réel plaisir des yeux qui fait également du bien au moral. Ce morceau dansant et entêtant a tout pour nous plaire et il se pourrait bien qu'il rythme notre été. Un titre très prometteur qui annonce d'ores et déjà la couleur de leur prochain album. On à hâte !