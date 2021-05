Ecoutez Jamais Jamais, le nouveau titre de Théophile (VIDEO)

Après un premier EP éponyme dévoilé en 2019 et salué par la critique, Théophile prenait la route de la scène en s'occupant des premières parties d'Oxmo Puccino, de Arthur H, de Gael Faye ou encore de Vanessa Paradis. Quelques centaines de milliers de streams plus tard, une pandémie et autant d’heures passées à écrire et composer, le jeune artiste nous revient bonifié par l'épreuve. Avec le titre Jamais Jamais, dévoilé ces derniers jours, "on retrouve enfin sa plume poétique, son interprétation aussi puissante qu'à fleur de peau et ses musiques composées tel un beatmaker ou la modernité des machines rencontre la mélodie des voix et des instruments" comme le précise le dossier de presse envoyé aux médias. Un joli retour sur le devant de la scène qui marque également les prémices d'un EP à venir dès la rentrée 2021. Mais en attendant, il faudra se contenter du clip de Jamais Jamais, réalisé par le duo Seb & Hugo. On vous laisse jeter un coup d'œil !